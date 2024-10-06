ua en ru
Нд, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві зранку оголосили повітряну тривогу

Неділя 06 жовтня 2024 05:49
UA EN RU
У Києві зранку оголосили повітряну тривогу Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 6 жовтня, у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Їх причиною ймовірно стали безпілотники росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 05:42.

Перед цим, о 05:05, військові фіксували БпЛА противника у декількох місцях. Зокрема:

  • БпЛА на межі Київської та Черкаської областей тримав південно-західний курс;
  • БпЛА на півночі Київської області летів східним курсом.
  • а БпЛА східніше Борисполя тримав західний курс.

За неофіційною інформацією, причиною тривоги в столиці стала ракетна небезпека. Проте наголошуємо, що це неофіційна інформація і вона може не відповідати дійсності.

Оновлено о 06:05

У Києві оголосили відбій тривоги.

Де оголошено тривогу

Станом на 05:44 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.

У Києві зранку оголосили повітряну тривогу

Нагадаємо, що ввечері 5 жовтня, а також в ніч на 6 жовтня, у Києві оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана із ворожими безпілотниками, які фіксували у повітряному просторі столиці. По ворожим цілям обидва рази працювали сили ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Росія запустила "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу
Росія запустила "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію