У Києві чутно вибухи: працює ППО

У суботу пізно ввечері, 5 жовтня, Росія вкотре атакує Київ "Шахедами". У місті працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він о 22:30. Перед цим, о 22:17, у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в бік Києва летять БпЛА. Через хвилину після повідомлення в місті оголосили тривогу. Де оголошено тривогу Станом на 22:35 карта повітряних тривог має такий вигляд.