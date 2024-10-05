У Києві чутно вибухи: працює ППО
У суботу пізно ввечері, 5 жовтня, Росія вкотре атакує Київ "Шахедами". У місті працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він о 22:30.
Перед цим, о 22:17, у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в бік Києва летять БпЛА. Через хвилину після повідомлення в місті оголосили тривогу.
Де оголошено тривогу
Станом на 22:35 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що в ніч на 4 жовтня російська окупанти запустили в бік території України 19 "Шахедів".
Зокрема, БпЛА атакували і Київ. Внаслідок збиття ворожої повітряної цілі, уламки впали та спровокували пожежу в одному з будинків столиці.
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