ua en ru
Сб, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві чутно вибухи: працює ППО

Субота 05 жовтня 2024 22:37
UA EN RU
У Києві чутно вибухи: працює ППО Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу пізно ввечері, 5 жовтня, Росія вкотре атакує Київ "Шахедами". У місті працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він о 22:30.

Перед цим, о 22:17, у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в бік Києва летять БпЛА. Через хвилину після повідомлення в місті оголосили тривогу.

Де оголошено тривогу

Станом на 22:35 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві чутно вибухи: працює ППО

Нагадаємо, що в ніч на 4 жовтня російська окупанти запустили в бік території України 19 "Шахедів".

Зокрема, БпЛА атакували і Київ. Внаслідок збиття ворожої повітряної цілі, уламки впали та спровокували пожежу в одному з будинків столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
NEWS
Росія запустила "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу
Росія запустила "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію