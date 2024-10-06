В ніч з 5 на 6 жовтня у Києві оголосили повітряну тривогу. Ймовірною причиною є загроза застосування ударних БпЛА противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в останніх повідомленнях Повітряних сил ЗСУ, інформації про дрони росіян у Київській області або в Києві не було. Проте військові фіксують ворожі безпілотники в інших регіонах України, включаючи ті, які межують з Київською областю.

Оновлено о 01:48

Київська обласна військова адміністрація (КОВА) повідомила, що в області працює ППО. Людей закликали перебувати в укриттях та не фіксувати на фото або відео роботу Сил обороні, збиття повітряних цілей або ж їх падіння.

Де оголошено тривогу

Станом на 01:30 повітряна тривога оголошена у більшості регіонах України.