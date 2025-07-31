У Києві знову зросла кількість загиблих через нічну атаку РФ

"На місці російської атаки у Святошинському районі ще триває розбір завалів. Рятувальники продовжують деблокувати тіла загиблих. Станом на зараз по цій локації - 10 жертв. Разом по Києву - 12", - написав Ткаченко.

Пізніше він повідомив, що кількість загиблих в Києві зросла до 13 людей.

Оновлено 19:15

Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще одного чоловіка.

"Таким чином кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до 14 осіб. З них одна дитина. Ще 132 людини постраждали, серед яких - 14 дітей", - повідомили у ДСНС.