В Киеве снова возросло количество погибших из-за ночной атаки РФ

"На месте российской атаки в Святошинском районе еще продолжается разбор завалов. Спасатели продолжают деблокировать тела погибших. По состоянию на сейчас по этой локации - 10 жертв. Вместе по Киеву - 12", - написал Ткаченко.

Позже он сообщил, что количество погибших в Киеве возросло до 13 человек.

Обновлено 19:15

Спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного мужчины.

"Таким образом количество погибших в результате российского удара по Киеву возросло до 14 человек. Из них один ребенок. Еще 132 человека пострадали, среди которых - 14 детей", - сообщили в ГСЧС.

Обновлено 19:41

По информации Ткаченко, поступила информация о 15-м погибшем.

"К сожалению, худшие прогнозы относительно количества людей, которые могут находиться под завалами, подтверждаются. Поисково-спасательная операция продолжается", - добавил начальник МВА.