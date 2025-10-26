В Києві знову зросла кількість постраждалих після нічної атаки "Шахедів"

Обстріл Києва 26 жовтня: деталі

Російські окупанти вночі 26 жовтня атакували Київ ударними дронами. Дев'ять БПЛА було спрямовано на столицю. В двох районах впали уламки, було зафіксовано пошкодження та пожежі.

Нагадаємо, що РБК-Україна публікувало репортаж з місця влучання російського дрона у Деснянському районі столиці. Детально про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Атака на Україну 26 жовтня: що відомо

За даними Повітряних сил, у ніч на 26 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами по території України. Загалом окупанти запустили 101 ударний безпілотник типу "Шахед" та "Гербера. Збити вдалось 90 ударних ворожих дронів.