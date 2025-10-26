В Киеве снова возросло количество пострадавших после ночной атаки "Шахедов"

"До 33 человек увеличилось количество пострадавших от атаки врага на столицу минувшей ночью. 8 из них медики госпитализировали. В том числе, троих детей", - написал он.

По данным Кличко, количество погибших не изменилось. В результате ночной атаки врага погибли три человека.