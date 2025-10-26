В Киеве снова возросло количество пострадавших после ночной атаки "Шахедов"

В Киеве возросло количество пострадавших после российской атаки ночью 26 октября. По состоянию на вторую половину дня известно уже о 33 травмированных в результате атаки РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
"До 33 человек увеличилось количество пострадавших от атаки врага на столицу минувшей ночью. 8 из них медики госпитализировали. В том числе, троих детей", - написал он.
По данным Кличко, количество погибших не изменилось. В результате ночной атаки врага погибли три человека.
Российские оккупанты ночью 26 октября атаковали Киев ударными дронами. Девять БПЛА были направлены на столицу. В двух районах упали обломки, были зафиксированы повреждения и пожары.
Напомним, что РБК-Украина публиковало репортаж с места попадания российского дрона в Деснянском районе столицы. Подробно о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.
По данным Воздушных сил, в ночь на 26 октября российские войска совершили массированную атаку дронами по территории Украины. В общем оккупанты запустили 101 ударный беспилотник типа "Шахед" и "Гербера. Сбить удалось 90 ударных вражеских дронов.