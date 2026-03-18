У Києві знову ввели графіки відключень світла

"Київ: за командою "Укренерго" застосовуються графіки відключень", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК нагадали, що тимчасові графіки відключень можна подивитися у застосунку "Київ Цифровий", на сайті компанії або в чат-боті.

Варто зазначили, що останніми днями графіки відключень світла у Києві та іншиз регіонах України не застосовували.

Також в "Укренерго" повідомили, що внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.