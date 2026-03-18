У Києві знову ввели графіки відключень світла

У Києві у середу, 18 березня, ввели тимчасові графіки відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Київ: за командою "Укренерго" застосовуються графіки відключень", - йдеться в повідомленні.
У ДТЕК нагадали, що тимчасові графіки відключень можна подивитися у застосунку "Київ Цифровий", на сайті компанії або в чат-боті.
Варто зазначили, що останніми днями графіки відключень світла у Києві та іншиз регіонах України не застосовували.
Також в "Укренерго" повідомили, що внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Нагадаємо, ця зима стала найважчою для українців під час війни. Російські окупанти вчинили велику кількість терактів проти енергосистеми України, застосувавши велику кількість ракет і дронів.
Відомо, що російські атаки пошкодили всі електростанції України. Але енергосистема продовжує працювати завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об’єктів і підтримці партнерів у сфері ППО. Пошкодження відновлюються, хоча це займе багато часу.
Експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні, коли підвищення температури та завершення опалювального сезону зменшать навантаження на мережі.