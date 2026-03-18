В Киеве снова ввели графики отключений света

"Киев: по команде "Укрэнерго" применяются графики отключений", - говорится в сообщении.

В ДТЭК напомнили, что временные графики отключений можно посмотреть в приложении "Киев Цифровой", на сайте компании или в чат-боте.

Стоит отметили, что в последние дни графики отключений света в Киеве и других регионах Украины не применяли.

Также в "Укрэнерго" сообщили, что в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.