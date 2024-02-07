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У Києві знову вибухи, працює ППО

Фото: у Києві знову пролунали вибухи під час повітряної атаки (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

У Києві прогриміли повторні вибухи вранці 7 лютого під час ракетної атаки російських загарбників. Працюють сили протиповітряної оборони для відбиття ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка та начальника Київської МВА Сергія Попка.

Повторні вибухи в Києві пролунали близько 7:40. Вони були досить гучними.

"Вибух у місті. Не покидайте укриттів до відбою тривоги!" - йдеться у повідомленні Кличка.

Про роботу ППО в столиці розповідає начальник КМВА.

"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!! - закликає він.

Зазначимо, перед тим вибухи в Києві лунали близько сьомої ранку. Також повідомлялося про роботу ППО в столиці.

Оновлено

Близько 07:55 стало відомо про виклик медичної служби в одному з районів столиці через повітряну атаку.

"Після вибуху виклик медиків у Дніпровський район столиці. Детальніше - згодом", - розповів Кличко.

Наслідки атаки

У КМВА заявили пізніше, що у столиці зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. 

"Оперативні служби прямують на місце пригоди. Інформація уточнюється", - йдеться в заяві адміністрації.

Крім того, стало відомо, що уламки ракет у Києві пошкодили дві високовольтних лінії.

"Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії", - розповів Кличко.

Повітряна атака РФ по Україні 7 лютого

Сьогодні вночі близько 03:40 було зафіксовано зліт російських Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ. У Повітряних силах попередили, що запуск ворожих ракет з літаків може відбутися близько п'ятої години ранку.

Близько 5:00 у східних та південних областях України оголосили тривогу..Згодом стало відомо про вибухи в Харкові через ракетний удар та у Миколаєві - через атаку дронами-камікадзе типу "Шахед".

Згодом вибухи пролунали також в Київській області та у Черкаській області.

 

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КиїввибухиПВО