У Києві знову вибухи, працює ППО

У Києві прогриміли повторні вибухи вранці 7 лютого під час ракетної атаки російських загарбників. Працюють сили протиповітряної оборони для відбиття ворожої атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка та начальника Київської МВА Сергія Попка.
Повторні вибухи в Києві пролунали близько 7:40. Вони були досить гучними.
"Вибух у місті. Не покидайте укриттів до відбою тривоги!" - йдеться у повідомленні Кличка.
Про роботу ППО в столиці розповідає начальник КМВА.
"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!! - закликає він.
Зазначимо, перед тим вибухи в Києві лунали близько сьомої ранку. Також повідомлялося про роботу ППО в столиці.
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Близько 07:55 стало відомо про виклик медичної служби в одному з районів столиці через повітряну атаку.
"Після вибуху виклик медиків у Дніпровський район столиці. Детальніше - згодом", - розповів Кличко.
У КМВА заявили пізніше, що у столиці зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці.
"Оперативні служби прямують на місце пригоди. Інформація уточнюється", - йдеться в заяві адміністрації.
Крім того, стало відомо, що уламки ракет у Києві пошкодили дві високовольтних лінії.
"Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії", - розповів Кличко.
Сьогодні вночі близько 03:40 було зафіксовано зліт російських Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ. У Повітряних силах попередили, що запуск ворожих ракет з літаків може відбутися близько п'ятої години ранку.
Близько 5:00 у східних та південних областях України оголосили тривогу..Згодом стало відомо про вибухи в Харкові через ракетний удар та у Миколаєві - через атаку дронами-камікадзе типу "Шахед".
Згодом вибухи пролунали також в Київській області та у Черкаській області.
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