У Києві чути вибухи, працює ППО

У Києві пролунали вибухи рано вранці 7 лютого під час російської ракетної атаки. Працюють сили та засоби протиповітряної оборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та командування Повітряних сил ЗСУ Telegram .

Про фіксацію крилатих ракет під Києвом повідомили військові майже о сьомій ранку, та попередили про роботу ППО.

Пізніше у столиці було чути вибухи.

"Вибухи в місті. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні Кличка.

Повітряна атака РФ по Україні 7 лютого

Сьогодні вночі близько 03:40 було зафіксовано зліт російських Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ. У Повітряних силах попередили, що запуск ворожих ракет з літаків може відбутися близько п'ятої години ранку.

Близько 5:00 у східних та південних областях України оголосили тривогу..Згодом стало відомо про вибухи в Харкові через ракетний удар та у Миколаєві - через атаку дронами-камікадзе типу "Шахед".

Згодом вибухи пролунали також в Київській області та у Черкаській області.