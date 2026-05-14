У Києві знову пролунали вибухи: Росія повторно вдарила балістикою та атакує дронами

Росіяни зранку, 14 травня, вдруге здійснили комбінований удар по Києву. Ворог вдарив по столиці балістикою, а також намагається атакувати дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.
За даними Повітряних сил, о 06:29 було знову зафіксовано, що на Київ летить група ударних безпілотників росіян. Приблизно через 10 хвилин в столиці вже було чути роботу ППО.
В цей момент військові поінформували, що на Київ вже летить ракет, і через кілька хвилин, приблизно о 06:41, в столиці пролунала серія дуже гучних вибухів.
Наслідки повторної атаки поки невідомі.
Оновлено о 07:30
Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Дарницькому районі пошкоджено фасад багатоповерхівки, а на прибудинковій території горять авто.
Ймовірно, це вже інформація про вищевказані ранкові наслідки.
Станом на 06:55 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, в основному сигнал оголошено у центральних регіонах України та на сході.
Нагадаємо, що цієї ночі та на світанку росіяни також завдали комбінованого удару по Києву. Причому це не був новий удар, а продовження обстрілу України, яке розпочалося ще вранці 13 травня. Причина в тому, що Росія вдалася до тактики тривалої атаки.
Що ж стосується Києва, то вночі ворог атакував столицю дронами, балістичною зброєю та крилатими ракетами. В результаті обстрілу наслідки зафіксовано в Дніпровському, Голосіївському, Солом’янському, Шевченківському, Дарницькому, Святошинському та Оболонському районах.
Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки в місті пошкоджено будинки, горіли автомобілі, а частина житлової багатоповерхівки в Дарницькому районі просто обвалилася. Місцева влада повідомляла, що під завалами є люди.
