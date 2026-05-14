В Киеве снова прогремели взрывы: Россия повторно ударила баллистикой и атакует дронами

Россияне утром, 14 мая, во второй раз осуществили комбинированный удар по Киеву. Враг ударил по столице баллистикой, а также пытается атаковать дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.
По данным Воздушных сил, в 06:29 было снова зафиксировано, что на Киев летит группа ударных беспилотников россиян. Примерно через 10 минут в столице уже была слышна работа ПВО.
В этот момент военные проинформировали, что на Киев уже летит ракет, и через несколько минут, примерно в 06:41, в столице раздалась серия очень громких взрывов.
Последствия повторной атаки пока неизвестны.
Обновлено в 07:30
Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Дарницком районе поврежден фасад многоэтажки, а на придомовой территории горят авто.
Вероятно, это уже информация о вышеуказанных утренних последствиях.
По состоянию на 06:55 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, в основном сигнал объявлен в центральных регионах Украины и на востоке.
Напомним, что этой ночью и на рассвете россияне также нанесли комбинированный удар по Киеву. Причем это не был новый удар, а продолжение обстрела Украины, которое началось еще утром 13 мая. Причина в том, что Россия прибегла к тактике длительной атаки.
Что же касается Киева, то ночью враг атаковал столицу дронами, баллистическим оружием и крылатыми ракетами. В результате обстрела последствия зафиксированы в Днепровском, Голосеевском, Соломенском, Шевченковском, Дарницком, Святошинском и Оболонском районах.
Известно, что в результате вражеской атаки в городе повреждены дома, горели автомобили, а часть жилой многоэтажки в Дарницком районе просто обвалилась. Местные власти сообщали, что под завалами есть люди.
