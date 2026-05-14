В Киеве снова прогремели взрывы: Россия повторно ударила баллистикой и атакует дронами

Россияне утром, 14 мая, во второй раз осуществили комбинированный удар по Киеву. Враг ударил по столице баллистикой, а также пытается атаковать дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

По данным Воздушных сил, в 06:29 было снова зафиксировано, что на Киев летит группа ударных беспилотников россиян. Примерно через 10 минут в столице уже была слышна работа ПВО.

В этот момент военные проинформировали, что на Киев уже летит ракет, и через несколько минут, примерно в 06:41, в столице раздалась серия очень громких взрывов.

Последствия повторной атаки пока неизвестны.

Обновлено в 07:30

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Дарницком районе поврежден фасад многоэтажки, а на придомовой территории горят авто.

Вероятно, это уже информация о вышеуказанных утренних последствиях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:55 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, в основном сигнал объявлен в центральных регионах Украины и на востоке.