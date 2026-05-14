ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве снова прогремели взрывы: Россия повторно ударила баллистикой и атакует дронами

06:56 14.05.2026 Чт
2 мин
Что известно о повторной атаке РФ на столицу?
aimg Эдуард Ткач
В Киеве снова прогремели взрывы: Россия повторно ударила баллистикой и атакует дронами Фото: последствия атаки пока неизвестны (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Россияне утром, 14 мая, во второй раз осуществили комбинированный удар по Киеву. Враг ударил по столице баллистикой, а также пытается атаковать дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Читайте также: Сотни дронов, удары по Закарпатью и предупреждение ГУР: главное о массированной атаке РФ

По данным Воздушных сил, в 06:29 было снова зафиксировано, что на Киев летит группа ударных беспилотников россиян. Примерно через 10 минут в столице уже была слышна работа ПВО.

В этот момент военные проинформировали, что на Киев уже летит ракет, и через несколько минут, примерно в 06:41, в столице раздалась серия очень громких взрывов.

Последствия повторной атаки пока неизвестны.

Обновлено в 07:30

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Дарницком районе поврежден фасад многоэтажки, а на придомовой территории горят авто.

Вероятно, это уже информация о вышеуказанных утренних последствиях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:55 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, в основном сигнал объявлен в центральных регионах Украины и на востоке.

В Киеве снова прогремели взрывы: Россия повторно ударила баллистикой и атакует дронами

Что известно об атаке на Киев

Напомним, что этой ночью и на рассвете россияне также нанесли комбинированный удар по Киеву. Причем это не был новый удар, а продолжение обстрела Украины, которое началось еще утром 13 мая. Причина в том, что Россия прибегла к тактике длительной атаки.

Что же касается Киева, то ночью враг атаковал столицу дронами, баллистическим оружием и крылатыми ракетами. В результате обстрела последствия зафиксированы в Днепровском, Голосеевском, Соломенском, Шевченковском, Дарницком, Святошинском и Оболонском районах.

Известно, что в результате вражеской атаки в городе повреждены дома, горели автомобили, а часть жилой многоэтажки в Дарницком районе просто обвалилась. Местные власти сообщали, что под завалами есть люди.

Подробнее о последствиях обстрелов Киева - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Война в Украине Дрони
Новости
Разрушенные дома, пожары и раненые: ГСЧС показала последствия массированной атаки на Киев
Разрушенные дома, пожары и раненые: ГСЧС показала последствия массированной атаки на Киев
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес