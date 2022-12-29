У Києві знову пролунала серія вибухів

"Кілька вибухів у столиці", - написав Кличко

КМВА повідомляє, що у Києві працює ППО, яка збиває ворожі цілі.

"Уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Інформація по жертвам уточнюється", - сказано у повідомленні.

Українців закликають зберігати спокій та до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Окрім того, речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила у коментарі "Суспільному", що уламок ракети влучив у приватний житловий будинок на Осокорках.

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Кличко зазначає, що у Києві можуть бути перебої зі світлом. Він закликає киян зарядити телефони та інші пристрої, а також зробити запас води.

Нагадаємо, сьогоднішній ранок в Україні почався з масштабної повітряної тривоги. РБК-Україна повідомляє усі деталі.

Тим часом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про збиття п'яти російських ракет над Чорним морем у Миколаївській області.

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