UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві знову пролунала серія вибухів

Ілюстративне фото: у Києві знову пролунала серія вибухів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві під час масштабної повітряної тривоги знову пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців та мера Віталія Кличка.

"Кілька вибухів у столиці", - написав Кличко

КМВА повідомляє, що у Києві працює ППО, яка збиває ворожі цілі.

"Уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Інформація по жертвам уточнюється", - сказано у повідомленні.

Українців закликають зберігати спокій та до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Окрім того, речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила у коментарі "Суспільному", що уламок ракети влучив у приватний житловий будинок на Осокорках.

Оновлено

Кличко зазначає, що у Києві можуть бути перебої зі світлом. Він закликає киян зарядити телефони та інші пристрої, а також зробити запас води.

Нагадаємо, сьогоднішній ранок в Україні почався з масштабної повітряної тривоги. РБК-Україна повідомляє усі деталі.

Тим часом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про збиття п'яти російських ракет над Чорним морем у Миколаївській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПВОвоздушная тревогаракетный удар