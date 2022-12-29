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В Киеве снова раздалась серия взрывов

Иллюстративное фото: в Киеве снова прозвучала серия взрывов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги снова раздалась серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев и мэра Виталия Кличко.

"Несколько взрывов в столице", - написал Кличко

КМВА сообщает, что в Киеве работает ПВО, которая сбивает враждебные цели.

"Обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль. Информация по жертвам уточняется", - говорится в сообщении.

Украинцев призывают сохранять спокойствие и до отбоя воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Кроме того, пресс-секретарь ДСНС Светлана Водолага сообщила в комментарии "Суспільному", что обломок ракеты попал в частный жилой дом на Осокорках.

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Кличко отмечает, что в Киеве могут быть перебои со светом. Он призывает киевлян зарядить телефоны и другие устройства, а также сделать запас воды.

Напомним, сегодняшнее утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. РБК-Украина сообщает все подробности.

Тем временем глава Николаевской ОВ Виталий Ким сообщил о сбитии пяти российских ракет над Черным морем в Николаевской области.

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КиевПВОвоздушная тревогаракетный удар