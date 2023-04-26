У Києві знову підіймається рівень води у Дніпрі: чи є загроза затоплення

Рівень води у Дніпрі у районі Києва знову виріс. Проте аварійних підтоплень у столиці не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Після тижня спаду повені у Києві знову підіймається вода. Станом на ранок 26 квітня рівень води у Дніпрі біля мосту "Метро" становить 9300 см, що на 6 см більше, ніж вчора.

У столиці зберігається перший (жовтий) рівень небезпеки, але аварійних підтоплень не зафіксовано.

"При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 35 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - йдеться у повідомленні.

За даними КМВА, промисловим об'єктам та житловим будинкам не загрожує підтоплення.

Нагадаємо, вчора у Києві повідомили, що пік весняної повені позаду, проте рівень води у Дніпрі ще може коливатися.

Також синоптики прогнозують другу хвилю підтоплень у Києві через можливі опади.

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