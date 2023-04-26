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В Киеве снова поднимается уровень воды в Днепре: есть ли угроза затопления

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Киев, Среда 26 апреля 2023 11:11
В Киеве снова поднимается уровень воды в Днепре: есть ли угроза затопления Фото: в Киеве снова вырос уровень воды в Днепре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Уровень воды в Днепре в районе Киева снова вырос. Однако аварийные подтопления в столице не зафиксированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

После недели спада наводнения в Киеве снова поднимается вода. По состоянию на утро 26 апреля уровень воды в Днепре возле моста "Метро" составляет 9300 см, что на 6 см больше, чем вчера.

В столице сохраняется первый (желтый) уровень опасности, но аварийные подтопления не зафиксированы.

"При этом удерживается затопление поймы слоем около 35 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков", - говорится в сообщении.

По данным КГВА, промышленным объектам и жилым домам не грозит подтопление.

Напомним, вчера в Киеве сообщили, что пик весеннего половодья позади, однако уровень воды в Днепре еще может колебаться.

Также синоптики прогнозируют вторую волну подтоплений в Киеве из-за возможных осадков.

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