У Києві знову оголосили тривогу

Станом на цей час офіційної інформації щодо причини чи загрози для міста, поки не було. Однак місцеві канали пишуть, що зафіксовано один дрон і саме через нього тривога.

Оновлено о 05:42

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:40 сигнал тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях. Згідно карти, темно-червоним кольором досі позначено Луганську область та окупований Крим, що відбувається вже не перший місяць.