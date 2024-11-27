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В Киеве снова объявили тревогу

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром 27 ноября в Киеве объявили воздушную тревогу. Вероятно, причиной сигнала стал дрон или дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

По состоянию на данный момент официальной информации о причине или угрозе для города пока не было. Однако местные каналыпишут , что зафиксирован один дрон и именно из-за него тревога.

Обновлено в 05:42

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:40 сигнал тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях. Согласно карте, темно-красным цветом до сих пор обозначены Луганская область и оккупированный Крым, что происходит уже не первый месяц.

Напомним, что этой ночью в Киеве уже объявляли тревогу. Менее чем через полчаса после сигнала в городе были слышны взрывы, силы ПВО сбивали дроны.

Рано утром мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что в результате российский атаки в Днепровском районе города зафиксировано падения обломков БпЛА. Как следствие, повреждено здание. Кроме того, пострадали двое человек.

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