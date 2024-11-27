Наслідки нічної атаки РФ на Київ: пошкоджено будинок, є постраждалі
В ніч на 27 листопада Росія вкотре намагалась атакувати Київ дронами. Внаслідок падіння уламків БпЛА була пошкоджена будівля, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА) і канал мера Києва Віталія Кличка.
Згідно з дописами, внаслідок нічної атаки безпілотників росіян по Києву, у Дніпровському зафіксовано падіння уламків БпЛА. Зокрема, було пошкоджено будинок. У КМВА казали, що мова йде про об'єкт нежитлової інфраструктури.
Спочатку було відомо про одного постраждалого. Через декілька хвилин Кличко уточнив, що вже госпіталізували двох людей.
"Екстрені служби працюють на місці", - додав він.
Нагадаємо, що минулої ночі ворог також намагався атакувати столицю України Київ безпілотниками. У результаті роботи сил ППО було знищено всі ворожі повітряні цілі. Інформації про руйнування чи постраждалих не було.
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