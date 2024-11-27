Наслідки нічної атаки РФ на Київ: пошкоджено будинок, є постраждалі

В ніч на 27 листопада Росія вкотре намагалась атакувати Київ дронами. Внаслідок падіння уламків БпЛА була пошкоджена будівля, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА) і канал мера Києва Віталія Кличка.

Згідно з дописами, внаслідок нічної атаки безпілотників росіян по Києву, у Дніпровському зафіксовано падіння уламків БпЛА. Зокрема, було пошкоджено будинок. У КМВА казали, що мова йде про об'єкт нежитлової інфраструктури.

Спочатку було відомо про одного постраждалого. Через декілька хвилин Кличко уточнив, що вже госпіталізували двох людей.

"Екстрені служби працюють на місці", - додав він.