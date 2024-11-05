У Києві знову оголосили повітряну тривогу (відбій)

Тривогу у Києві оголосили майже о восьмій ранку. Мешканців столиці просять залишатися в безпечних місцях та не покидати укриттів до відбою повітряної загрози.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Оновлено: відбій тривоги у столиці та в області

Вже приблизно за п'ятнадцять хвилин після оголошення тривоги представники влади столиці заявили про відбій загрози ворожих повітряних атаки у Києві.

Додамо, що одразу після цього про відбій тривоги на Київщині заявили також і в Київській обласній військовій адміністрації.

Тут варто зауважити, що у Київській області повітряна тривога тривала усю ніч, і повідомлялося про роботу сил та засобів протиповітряної оборони у регіоні ще з 23.11, а потім інформацію про бойову роботу було підтверджено вже під ранок.

Дронові атаки на Київ

Зазначимо, що у ніч проти 5 листопада та станом на зараз у столиці вже тричі оголошували повітряну тривогу через загрозу "Шахедів", які російські загарбники знову запустили для чергової атаки по Україні.

Так, раніше повідомлялося, що спочатку сигнал про загрозу ударних безпілотників противника у столиці оголосили близько одинадцятої вечора напередодні. Тоді також повідомлялося про роботу сил та засобів ППО у Києві, зокрема у Голосіївському районі.

Крім того, майже о шостій ранку 5 листопада у столиці знову зазвучала сирена. Місцева влада заявила про роботу ППО у Києві на Оболоні.

Додамо, що бойова робота захисників неба із відбиття дронових атак цієї ночі відбувалася також у Київській області.