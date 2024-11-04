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У Києві також оголосили повітряну тривогу через "Шахеди"

Київ, Понеділок 04 листопада 2024 23:07
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У Києві також оголосили повітряну тривогу через "Шахеди" Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві пізно ввечері 4 листопада була оголошена повітряна тривога. Перед тим фіксувалася загроза ударних дронів противника на півночі та у центрі країни, й у тому числі для столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сигнал щодо загрози ворожих повітряних атак залунав у столиці близько одинадцятої вечора.

Мешканців Києва закликали перебувати в укриттях до відбою тривоги.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка у Telegram.

Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ інформували про рух "Шахедів" повз Бориспіль курсом на Київ.

У Києві також оголосили повітряну тривогу через &quot;Шахеди&quot;

Оновлено: робота ППО у Київській області

Пізніше стало відомо про роботу сил та засобів протиповітряної оборони у Київській області. Причиною є російські безпілотники, що були помічені у регіоні.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - заявили у Київській обласній військовій адміністрації.

В КОВА також закликали мешканців області дотримуватися інформ-тиші, та не нехтувати правилами безпеки - залишатися в укриттях до закінчення тривоги.

"Шахедна" атака

Нагадаємо, у понеділок ввечері, 4 листопада, українські військові зафіксували запуск російськими окупантами кількох груп дронів-камікадзе для чергової повітряної атаки.

Відтак, у низці областей України була оголошена повітряна тривога. "Шахеди" фіксувалися як у південних регіонах, так і у частині центральних та східних, а також на півночі країни.

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Київ Повітряна тривога Атака дронів
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