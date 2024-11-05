В Киеве снова объявили воздушную тревогу (отбой)

Тревогу в Киеве объявили почти в восемь утра. Жителей столицы просят оставаться в безопасных местах, и не покидать укрытий до отбоя воздушной угрозы.

"Внимание! Угроза пПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытия!" - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

Обновлено: отбой тревоги в столице и в области

Уже примерно через пятнадцать минут после оглашения тревоги представители власти столицы заявили об отбое угрозы вражеских воздушных атак в Киеве.

Добавим, что сразу после этого об отбое тревоги на Киевщине заявили также и в Киевской областной военной администрации.

Тут следует отметить, что в Киевской области воздушная тревога продолжалась всю ночь, и сообщалось о работе сил и средств противовоздушной обороны в регионе еще с 23.11, а затем информация о боевой работе была подтверждена уже под утро.

Дроновые атаки на Киев

Отметим, что в ночь на 5 ноября и по состоянию на сейчас в столице уже трижды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов", которые российские захватчики снова запустили для очередной атаки по Украине.

Так, ранее сообщалось, что сначала сигнал об угрозе ударных беспилотников противника в столице объявили около одиннадцати вечера накануне. Тогда также сообщалось о работе сил и средств ПВО в Киеве, в частности, в Голосеевском районе.

Кроме того, почти в шесть утра 5 ноября в столице снова зазвучала сирена. Местные власти заявили о работе ПВО в Киеве на Оболони.

Добавим, что боевая работа защитников неба по отражению дроновых атак этой ночью проходила также в Киевской области.