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У Києві збивають ворожі безпілотники

Київ, Понеділок 04 листопада 2024 23:38
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У Києві збивають ворожі безпілотники Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у понеділок ввечері, 4 листопада, розпочалася бойова робота захисників неба. У бік столиці рухалися ворожі ударні безпілотники.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Київського міського голову Віталія Кличка.

Про роботу сил та засобів протиповітряної оборони у столиці стало відомо близько пів на дванадцяту ночі.

"У столиці, в Голосіївському районі, працює ППО", - розповів мер Києва у своєму Telegram.

Крім того, мешканців столиці просять не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги.

Атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, ввечері 4 листопада був зафіксований запуск російськими загарбниками ударних безпілотників, зокрема "Шахедів", по України для чергової атаки.

Так, у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Близько одинадцятої години сигнал щодо тривоги через "Шахеди" також залунав у Києві. Додамо, повідомлялося також про роботу ППО у Київській області, де фіксувалася загроза БПЛА противника.

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Київ ППО Атака дронів
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