У Києві знову оголошували повітряну тривогу

У Києві вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили ЗСУ.
Жителям столиці рекомендували негайно пройти в укриття.
Військові повідомляли про рух ударних БпЛА у напрямку столиці з південного напрямку Київської області.
Моніторингові пабліки зазначали про роботу сил ППО по ворожих дронах у передмісті столиці.
О 4:22 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги.
На даний момент карта повітряних тривог України виглядає так:
Нагадаємо, впродовж поточної ночі армія РФ хвилями запускає в напрямку України ударні дрони типу "Шахед".
Нещодавно військові повідомляли про роботу ППО по ворожих дронах у Київській області.
Близько 1:00 у Києві та низці областей вже оголошували повітряну тривогу через загрозу ракетного удару зі сходу.
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