У Києві знову оголошували повітряну тривогу

Нагадаємо, впродовж поточної ночі армія РФ хвилями запускає в напрямку України ударні дрони типу "Шахед".

Нещодавно військові повідомляли про роботу ППО по ворожих дронах у Київській області.

Близько 1:00 у Києві та низці областей вже оголошували повітряну тривогу через загрозу ракетного удару зі сходу.

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