В Киеве снова объявлена воздушная тревога

Напомним, на протяжении текущей ночи армия РФ волнами запускает в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед".

Недавно военные сообщали о работе ПВО по вражеским "Шахедам" в Киевской области.

Около 1:00 в Киеве и ряд областей уже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара с востока.

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