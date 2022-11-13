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У Києві знову діють графіки відключень світла

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Київ, Неділя 13 листопада 2022 21:15
У Києві знову діють графіки відключень світла Ілюстративне фото: у Києві знову діють графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 13 листопада, увечері у Києві знову почали діяти графіки планових відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

"За дозволом НЕК "Укренерго" повертаємось до графіка стабілізаційних відключень", - йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, 13 листопада вдень стало відомо, що у Києві та низці областей продовжили аварійні відключення світла.

Причиною цього назвали необхідність збалансувати енергосистему та уникнути порушення роботи обладнання.

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ДТЕК Київ вимкнення світла Електроенергія
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