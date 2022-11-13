Иллюстративное фото: в Киеве снова действуют графики отключений света (Getty Images)

В воскресенье, 13 ноября, вечером в Киеве снова начали действовать графики плановых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

"По разрешению НЭК "Укрэнерго" возвращаемся к графику стабилизационных отключений", - сказано в сообщении компании.