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В Киеве снова действуют графики отключений света

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Киев, Воскресенье 13 ноября 2022 21:15
В Киеве снова действуют графики отключений света Иллюстративное фото: в Киеве снова действуют графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 13 ноября, вечером в Киеве снова начали действовать графики плановых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

"По разрешению НЭК "Укрэнерго" возвращаемся к графику стабилизационных отключений", - сказано в сообщении компании.

Напомним, 13 ноября днем стало известно, что в Киеве и ряде областей продолжили аварийные отключения света.

Причиной этому назвали необходимость сбалансировать энергосистему и избежать нарушения работы оборудования.

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