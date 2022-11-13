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Графіки не діють. У Києві та низці областей почали аварійні відключення світла

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Неділя 13 листопада 2022 17:19
Графіки не діють. У Києві та низці областей почали аварійні відключення світла Фото: у Києві та низці областей почали аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві та низці областей продовжили аварійні відключення світла. В інших регіонах відповідні обмеження поки що не плануються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Аварійні відключення запровадили в:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Черкаській області;
  • Чернігівській області;
  • Житомирській області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області.

"Після стабілізації ситуації в цих областях продовжать діяти планові відключення. У інших областях України відключення не прогнозуються", - пише пресслужба.

"Укренерго" закликає українців й надалі ощадливо споживати електроенергію, особливо в години ранкового та вечірнього піку.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві можуть збільшити тривалість відключення світла.

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