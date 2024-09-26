У Києві знову чути вибухи. Працює ППО

Нічний обстріл "Шахедами"

В ніч на 26 вересня росіяни знову масштабно атакують територію України дронами "Шахед".

Близько 2:00 було оголошено повітряну тривогу в Києві.

Впродовж ночі у столиці було неодноразово чути вибухи через роботу ППО.

В центрі міста уламки дрона пошкодили житловий будинок і газову трубу.

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