В Киеве снова слышны взрывы. Работает ПВО

Ночной обстрел "Шахедами"

В ночь на 26 сентября россияне снова масштабно атакуют территорию Украины дронами "Шахед".

Около 2:00 была объявлена воздушная тревога в Киеве.

В течение ночи в столице были неоднократно слышны взрывы из-за работы ПВО.

В центре города обломки дрона повредили жилой дом и газовую трубу.

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