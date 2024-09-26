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В Киеве снова слышны взрывы. Работает ПВО

Фото: в Киеве раздаются взрывы, работает ПВО (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве снова слышны взрывы. Работает противовоздушная оборона по вражеским дронам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал начальник КГВА Сергей Попко.

Обновлено

В 7:18 утра в Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.

Ночной обстрел "Шахедами"

В ночь на 26 сентября россияне снова масштабно атакуют территорию Украины дронами "Шахед".

Около 2:00 была объявлена воздушная тревога в Киеве.

В течение ночи в столице были неоднократно слышны взрывы из-за работы ПВО.

В центре города обломки дрона повредили жилой дом и газовую трубу.

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