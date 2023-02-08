У Києві знесли пам'ятник радянському льотчику Чкалову

Згідно з рішенням Київської міської ради, після демонтажу пам'ятник перенесуть до Музею авіації України імені О. К. Антонова.

Для виконання демонтажу задіювали бригаду з п’яти людей, автомобіль з краном-маніпулятором та вантажівку.

Також повідомляється, що завтра мають знести пам'ятник радянському воєначальнику Миколі Ватутіну.

Як повідомлялося раніше, Мінкульт рекомендував владі Києва демонтувати пам'ятник Ватутіну.

До того ж, нещодавно у Дніпрі демонтували два пам'ятники, які були присвячені героям Радянського Союзу.

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