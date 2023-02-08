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В Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову

Фото: в Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве сегодня, 8 февраля, демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Согласно решению Киевского городского совета после демонтажа памятник перенесут в Музей авиации Украины имени А. К. Антонова.

Для выполнения демонтажа задействовали бригаду из пяти человек, автомобиль с краном-манипулятором и грузовик.

Также сообщается, что завтра должны снести памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину.

Как сообщалось ранее, Минкульт рекомендовал властям Киева демонтировать памятник Ватутину.

К тому же, недавно в Днепре демонтировали два памятника, которые были посвящены героям Советского Союза.

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КиевКГГА