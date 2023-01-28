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Мінкульт рекомендував демонтувати пам'ятник Ватутіну в Києві

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Київ, Субота 28 січня 2023 16:33
Мінкульт рекомендував демонтувати пам'ятник Ватутіну в Києві Фото: Мінкульт рекомендував демонтувати пам'ятник Ватутіну у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністерство культури та інформаційної політики рекомендувало владі Києва демонтувати пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінкульт у Telegram.

За інформацією відомства, 25 січня відбулося засідання експертної комісії МКІП щодо подальшої долі пам'яток радянським та російським діячам у Києві.

"Щодо пам'ятника радянському генералу Миколі Ватутіну. Експертна комісія рекомендувала КМДА демонтувати та перенести його, а також визнати об'єкт відповідним критеріям та ознакам пам'ятника монументального мистецтва", - сказано в повідомленні міністерства.

Зазначимо, люди, які вважають Ватутіна героєм, неодноразово покладали квіти біля пам'ятника, зокрема на 9 травня.

При цьому пам'ятник радянському генералу у Києві кілька разів обливали фарбою. Також на ньому вішали табличку з написом "кат". Петиція про знесення пам'ятника у столиці зібрала необхідні 10 000 голосів ще у травні 2020 року

Нагадаємо, раніше стало відомо, щов Україні за 2022 рік знесли багато пам'ятників не лише радянському періоду, а й діячам російської культури.

Також ми писали, що у Дніпрі демонтували два пам'ятники. Вони були присвячені двом героям Радянського Союзу.

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