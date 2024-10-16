Перший українець в космосі, і це не Каденюк. Цікаві факти про космонавта, чиє ім'я було маловідомим

Задовго до польоту Леоніда Каденюка в космос Україна вже мала свого першого космонавта. Його ім’я залишалося менш відомим, проте він став першопроходцем космічних досліджень, відкривши шлях для майбутніх українських героїв на орбіті.

Хто насправді став першим українцем в космосі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Українській інтерес.

Попав до першого загону космонавтів

Першим відомим космонавтом саме незалежної України й справді був Леонід Каденюк. Проте, першим українським космонавтом в історії людства став Павло Попович, який здійснив політ у космос 12 серпня 1962 року.

Павло Романович Попович народився 5 жовтня 1930 року в Узині на Білоцерківщині. Він здобув освіту в ремісничому училищі Білої Церкви, навчався в Магнітогорському індустріальному технікумі та аероклубі, після чого закінчив Качинське військово-авіаційне училище і Військово-повітряну інженерну академію імені Жуковського в Москві.

Свою службу розпочав у стройових частинах військово-повітряних сил. 7 березня 1960 року, після суворого відбору, його зарахували до першого загону космонавтів СРСР. З приблизно 3500 кандидатів до цього елітного загону потрапили лише 20 чоловіків.

Після інтенсивної підготовки в загоні космонавтів Павло Попович блискуче склав іспит для польоту в космос, отримавши "відмінно" разом із ще трьома космонавтами. Однак першим вирушив у космос Юрій Гагарін, росіянин.

Наступним став Герман Титов, але його ім'я вважали не зовсім підходящим для першого космонавта "країни робітників і селян".

Лише через рік після польоту Титова настала черга Андріяна Ніколаєва, чуваша, і Павла Поповича, українця. Таку послідовність польотів підтримував Сергій Корольов, головний конструктор космічних кораблів, який казав:

"Першими полетять Гагарін і Титов, а ви, хлопці, будете символізувати дружбу народів - українець і чуваш".

Четвірка перших радянських космонавтів: Юрій Гагарін, Андріян Ніколаєв, Павло Попович (4), Герман Титов. (фото: nkau.gov.ua)

Перший політ у космос українця

11 серпня 1962 року з космодрому Байконур стартував Андріян Ніколаєв на кораблі "Восток-3" з позивним "Сокол". Через добу, 12 серпня, до нього приєднався Павло Попович, який на борту "Восток-4" (позивний "Беркут") став четвертим космонавтом Радянського Союзу та восьмим у світі, хто здійснив політ у космос.

Цей політ став історичним, адже вперше одночасно були запущені два пілотовані кораблі, а також це був перший багатодобовий політ в історії космонавтики.

Ніколаєв і Попович провели експерименти з радіозв'язку між кораблями, зближуючись на відстань 5-6 км і фотографуючи один одного. Вони виконали низку наукових, технічних і медико-біологічних досліджень.

Попович також використовував систему ручного управління для орієнтації корабля в просторі, на відміну від Гагаріна, чий політ на "Востоку-1" проходив у автоматичному режимі.

Перебуваючи на орбіті, Павло Попович заспівав відому пісню Михайла Петренка "Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю…", вперше принісши мелодійну українську мову в космос. Попович згадував, що трохи змінив слова пісні, співаючи: "…ось я сокіл, і ось я літаю!".

"Під час польоту часто думав про Україну, мій рідний Узин, тополі вздовж дороги, верби над Россю, будинок, де виріс, рідних і друзів. Дуже хотілося повернутися додому…", - розповідав Павло.

Перший космічний політ українця тривав 2 доби, 22 години та 57 хвилин. Після його завершення Павло Попович отримав звання Героя Радянського Союзу, а також був удостоєний звання Героя Праці Демократичної Республіки В’єтнам. Йому організували урочисті зустрічі в Москві, Києві та Узині.

"Я перший радянський космонавт з України!" - промовив з гордістю Павло, доповідаючи Хрущову про свій політ.

Павло Попович під час першого польоту у космос (фото: nkau.gov.ua)

Другий політ

Удруге Павло Попович полетів у космос з 3 по 19 липня 1974 року, виступаючи командиром екіпажу космічного корабля "Союз-14". Він здійснив стикування з науковою станцією "Салют-3", яка перебувала на орбіті.

Під час місії він досліджував геолого-морфологічні об'єкти на поверхні Землі, атмосферні явища та фізичні характеристики космічного простору, а також проводив медично-біологічні дослідження, вивчаючи вплив умов космічного польоту на людський організм і визначаючи оптимальні режими роботи на борту станції.

Цей політ тривав 15 діб, 17 годин, 30 хвилин і 28 секунд, після чого Попович отримав свою другу "Золоту Зірку" Героя Радянського Союзу.

Хоча Павло Попович був членом комуністичної партії з 1957 року, він стверджував, що польоти в космос поглибили його релігійне світосприйняття.

"Я хрещений, і перебування у космосі лише зміцнило мою віру в Бога. Ми мали можливість на власні очі спостерігати макрокосм. Коли дивишся на Землю з висоти, вона виглядає як маленька крапка, і ти усвідомлюєш, наскільки далеко від неї віддалився... Відчуття твоєї незначності та величі навколишнього простору переконують: щось тут є! Дехто називає це Богом, інші - центром світотворення, треті - небесним розумом. Головне, що існує вища сила, яка перевищує нас і є незбагненною. Отже, Бог є, Він усе бачить, а те, що відбувається на Землі, відбувається з Його волі, адже ми забули про Нього та перестали Його шанувати", - казав Попович.

Життя після космосу

1976 року Павло Попович отримав звання генерал-майора авіації. Він також написав кілька автобіографічних книг, серед яких "Вылетаю утром", "Не могло быть иначе!" та "Испытания космосом и Землей".

Після розпаду СРСР він очолював Академію енергоінформаційних наук, Уфологічну асоціацію СНД та Український союз космонавтів. До кінця свого життя він з гордістю ставився до свого українського походження і до честі, яка випала йому.

"Якщо уважно проаналізувати, космонавтика має корені в Україні. Лише подивіться на постаті: Кибальчич, Кондратюк, Корольов, Челомей, Янгель, Глушко… Українці внесли величезний вклад у розвиток світової космонавтики. І я українець, до того ж перший український космонавт, і я пишаюся цим", - заявив Павло в інтерв'ю українському журналу "Авиация и Время" у 2001 році.

Павло Романович Попович помер 30 вересня 2009 року в селищі Гурзуф (Автономна Республіка Крим). Його поховали на Троєкурівському цвинтарі в Москві.