У Києві змонтували п'ять міні-ТЕЦ, на підході ще дві, - КМДА

У Києві змонтували п'ять когенераційних установок із захистом другого рівня, дві з яких вже запустили. Ще дві таких міні-ТЕЦ збудують.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу.
За його словами, станом на зараз зведено п'ять таких електростанцій, з яких дві вже працюють, а на трьох тривають пусконалагоджувальні роботи.
Пантелеєв розповів, що їхня загальна потужність становить 66 мегаватів. Він наголосив, що станції не покриють споживання Києва, проте допоможуть з підтримкою окремих об’єктів.
"Ми ще докуповуємо, зараз бачимо ризики - завдаються удари по газовій інфраструктурі. На нашу думку, потрібне диференціювання. Ми замовили електростанцію на дизелі потужністю 20 мегаватів. Ми плануємо її запустити у березні", - зазначив Пантелеєв.
Він також розповів, що установки монтуються одразу в захисних спорудах. Загальна вартість семи установок, їхнього монтажу та захисних споруд становить 12 мільярдів гривень.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 січня завдали масованого удару по енергетичних об'єктах у Києві, а також по житлових багатоповерхівках. Після цього ситуація зі світлом на лівому березі столиці значно погіршилася. Вже шостий день там діють екстрені відключення світла.
В ніч на 13 січня росіяни завдали повторного удару по енергооб'єктах у районі Києва. У результаті енергетикам довелося запровадити екстрені вимкнення в усьому місті.
Заступник міністра енергетики Сергій Колесник розповів, що зараз ситуація в Києві найскладніша серед усіх регіонів. Також частина споживачів у столиці залишаються без опалення.
Він уточнив, що спрогнозувати ситуацію зі світлом поки що неможливо, оскільки окупанти проводять регулярні обстріли. У Гостомелі та Ірпені Київської області електропостачання не планують відновлювати щонайменше до 15 січня.
Зараз у Києві продовжують діяти екстрені відключення світла. Мешканці столиці орієнтовно будуть без світла до 10 годин, але час дії обмежень може змінюватись.