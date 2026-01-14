RU

Экономика Авто Tech

В Киеве смонтировали пять мини-ТЭЦ, на подходе еще две, - КГГА

Фото: в Киеве уже запустили в работу первые две мини-ТЭЦ (twitter.com/OlKubrakov)
Автор: Валерий Ульяненко

В Киеве смонтировали пять когенерационных установок с защитой второго уровня, две из которых уже запустили. Еще две таких мини-ТЭЦ построят.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга.

По его словам, по состоянию на сейчас возведено пять таких электростанций, из которых две уже работают, а на трех продолжаются пусконаладочные работы.

Пантелеев рассказал, что их общая мощность составляет 66 мегаватт. Он отметил, что станции не покроют потребление Киева, однако помогут с поддержкой отдельных объектов.

"Мы еще докупаем, сейчас видим риски - наносятся удары по газовой инфраструктуре. По нашему мнению, нужно дифференцирование. Мы заказали электростанцию на дизеле мощностью 20 мегаватт. Мы планируем ее запустить в марте", - отметил Пантелеев.

Он также рассказал, что установки монтируются сразу в защитных сооружениях. Общая стоимость семи установок, их монтажа и защитных сооружений составляет 12 миллиардов гривен.

 

Удары по энергообъектам Киева

Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 января нанесли массированный удар по энергетическим объектам в Киеве, а также по жилым многоэтажкам. После этого ситуация со светом на левом берегу столицы значительно ухудшилась. Уже шестой день там действуют экстренные отключения света.

В ночь на 13 января россияне нанесли повторный удар по энергообъектам в районе Киева. В результате энергетикам пришлось ввести экстренные отключения во всем городе.

Заместитель министра энергетики Сергей Колесник рассказал, что сейчас ситуация в Киеве самая сложная среди всех регионов. Также часть потребителей в столице остаются без отопления.

Он уточнил, что спрогнозировать ситуацию со светом пока невозможно, поскольку оккупанты проводят регулярные обстрелы. В Гостомеле и Ирпене Киевской области электроснабжение не планируют восстанавливать как минимум до 15 января.

Сейчас в Киеве продолжают действовать экстренные отключения света. Жители столицы ориентировочно будут без света до 10 часов, но время действия ограничений может меняться.

