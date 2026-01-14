ua en ru
У Києві змонтували п'ять міні-ТЕЦ, на підході ще дві, - КМДА

Київ, Середа 14 січня 2026 18:04
У Києві змонтували п'ять міні-ТЕЦ, на підході ще дві, - КМДА Фото: у Києві вже запустили в роботу перші дві міні-ТЕЦ (twitter.com/OlKubrakov)
Автор: Валерій Ульяненко

У Києві змонтували п'ять когенераційних установок із захистом другого рівня, дві з яких вже запустили. Ще дві таких міні-ТЕЦ збудують.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу.

За його словами, станом на зараз зведено п'ять таких електростанцій, з яких дві вже працюють, а на трьох тривають пусконалагоджувальні роботи.

Пантелеєв розповів, що їхня загальна потужність становить 66 мегаватів. Він наголосив, що станції не покриють споживання Києва, проте допоможуть з підтримкою окремих об’єктів.

"Ми ще докуповуємо, зараз бачимо ризики - завдаються удари по газовій інфраструктурі. На нашу думку, потрібне диференціювання. Ми замовили електростанцію на дизелі потужністю 20 мегаватів. Ми плануємо її запустити у березні", - зазначив Пантелеєв.

Він також розповів, що установки монтуються одразу в захисних спорудах. Загальна вартість семи установок, їхнього монтажу та захисних споруд становить 12 мільярдів гривень.

Удари по енергооб'єктах Києва

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 січня завдали масованого удару по енергетичних об'єктах у Києві, а також по житлових багатоповерхівках. Після цього ситуація зі світлом на лівому березі столиці значно погіршилася. Вже шостий день там діють екстрені відключення світла.

В ніч на 13 січня росіяни завдали повторного удару по енергооб'єктах у районі Києва. У результаті енергетикам довелося запровадити екстрені вимкнення в усьому місті.

Заступник міністра енергетики Сергій Колесник розповів, що зараз ситуація в Києві найскладніша серед усіх регіонів. Також частина споживачів у столиці залишаються без опалення.

Він уточнив, що спрогнозувати ситуацію зі світлом поки що неможливо, оскільки окупанти проводять регулярні обстріли. У Гостомелі та Ірпені Київської області електропостачання не планують відновлювати щонайменше до 15 січня.

Зараз у Києві продовжують діяти екстрені відключення світла. Мешканці столиці орієнтовно будуть без світла до 10 годин, але час дії обмежень може змінюватись.

