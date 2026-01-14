У Києві змонтували п'ять міні-ТЕЦ, на підході ще дві, - КМДА

У Києві змонтували п'ять когенераційних установок із захистом другого рівня, дві з яких вже запустили. Ще дві таких міні-ТЕЦ збудують.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу .

За його словами, станом на зараз зведено п'ять таких електростанцій, з яких дві вже працюють, а на трьох тривають пусконалагоджувальні роботи.

Пантелеєв розповів, що їхня загальна потужність становить 66 мегаватів. Він наголосив, що станції не покриють споживання Києва, проте допоможуть з підтримкою окремих об’єктів.

"Ми ще докуповуємо, зараз бачимо ризики - завдаються удари по газовій інфраструктурі. На нашу думку, потрібне диференціювання. Ми замовили електростанцію на дизелі потужністю 20 мегаватів. Ми плануємо її запустити у березні", - зазначив Пантелеєв.

Він також розповів, що установки монтуються одразу в захисних спорудах. Загальна вартість семи установок, їхнього монтажу та захисних споруд становить 12 мільярдів гривень.