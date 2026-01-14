В Киеве смонтировали пять мини-ТЭЦ, на подходе еще две, - КГГА

В Киеве смонтировали пять когенерационных установок с защитой второго уровня, две из которых уже запустили. Еще две таких мини-ТЭЦ построят.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга .

По его словам, по состоянию на сейчас возведено пять таких электростанций, из которых две уже работают, а на трех продолжаются пусконаладочные работы.

Пантелеев рассказал, что их общая мощность составляет 66 мегаватт. Он отметил, что станции не покроют потребление Киева, однако помогут с поддержкой отдельных объектов.

"Мы еще докупаем, сейчас видим риски - наносятся удары по газовой инфраструктуре. По нашему мнению, нужно дифференцирование. Мы заказали электростанцию на дизеле мощностью 20 мегаватт. Мы планируем ее запустить в марте", - отметил Пантелеев.

Он также рассказал, что установки монтируются сразу в защитных сооружениях. Общая стоимость семи установок, их монтажа и защитных сооружений составляет 12 миллиардов гривен.