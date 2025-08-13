У Києві змінюють рух на мосту через Десенку: що потрібно знати водіям

Нагадаємо, у Києві до 31 серпня частково обмежений рух на Столичному шосе через ремонт двох крайніх правих смуг у напрямку центру - від АЗС "Socar" до провулка Віто-Литовського. Водіїв просять враховувати зміни та планувати маршрути з урахуванням можливих заторів.

Обмеження руху транспорту до кінця серпня триватиме і на Солом’янській площі. Воно пов’язане з ремонтом дорожнього покриття.

Також до 20 серпня у Києві щодня з 8:00 до 20:00 частково обмежують рух на вулиці Євгена Маланюка через ремонт тротуару та проїжджої частини.