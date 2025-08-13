В Киеве меняют движение на мосту через Десенку: что нужно знать водителям

Напомним, в Киеве до 31 августа частично ограничено движение на Столичном шоссе из-за ремонта двух крайних правых полос в направлении центра - от АЗС "Socar" до переулка Вито-Литовского. Водителей просят учитывать изменения и планировать маршруты с учетом возможных пробок.

Ограничение движения транспорта до конца августа продлится и на Соломенской площади. Оно связано с ремонтом дорожного покрытия.

Также до 20 августа в Киеве ежедневно с 8:00 до 20:00 частично ограничивают движение на улице Евгения Маланюка из-за ремонта тротуара и проезжей части.