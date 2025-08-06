У Києві відсьогодні обмежать рух на популярній вулиці: як об’їхати
Відсьогодні, 6 серпня, у Києві частково обмежать рух транспорту вулицею Євгена Маланюка. Обмеження будуть діяти до 20 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".
Обмеження діятимуть щодня з 8:00 до 20:00 на ділянці від вулиці Дениса Рачінського до вулиці Центральної Садової. У цей період дорожники з КП ШЕУ Дніпровського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття тротуару та проїжджої частини.
Роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов.
Схема обмеження руху транспорту вулицею Євгена Маланюка у Києві з 6 до 20 серпня (інфографіка: КК "Київавтодор")
У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту.
Раніше РБК-Україна писало, що з 4 до 31 серпня у Києві частково обмежили рух на Столичному шосе - на ділянці від АЗС "Socar" до провулка Віто-Литовського в напрямку центру. Там ремонтують асфальт. Водіїв просять планувати маршрут з урахуванням змін.
Крім того, до кінця серпня буде обмежено рух на Солом’янській площі у Києві через ремонт дороги. Обмеження охоплюють ділянку між проспектом Повітряних Сил і вулицею Солом’янською.
Також у Києві частково обмежений рух шляхопроводом на перетині вулиць Бойчука і Саперно-Слобідської. Причина - протиаварійні роботи, які триватимуть до 31 грудня. Обмеження стосуються як автомобільних, так і пішохідних ділянок.
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