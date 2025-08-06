У Києві відсьогодні обмежать рух на популярній вулиці: як об’їхати

Відсьогодні, 6 серпня, у Києві частково обмежать рух транспорту вулицею Євгена Маланюка. Обмеження будуть діяти до 20 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".

Обмеження діятимуть щодня з 8:00 до 20:00 на ділянці від вулиці Дениса Рачінського до вулиці Центральної Садової. У цей період дорожники з КП ШЕУ Дніпровського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття тротуару та проїжджої частини.

Роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов.



Схема обмеження руху транспорту вулицею Євгена Маланюка у Києві з 6 до 20 серпня (інфографіка: КК "Київавтодор")

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту.