У Києві змінили тарифи на паркування: як отримати знижку 90%

Для платників податків у столиці запускають унікальну послугу - підписку на паркування зі знижкою майже 90%. Новий сервіс запрацює у застосунку "Київ Цифровий" вже з 27 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови КМДА Костянтина Усова.
Головне:
З 8:00 27 квітня у Києві змінюється вартість погодинного паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс":
Для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету Києва, запроваджують місячні абонементи зі значною знижкою. Вартість підписки становитиме:
Скористатися пропозицією можуть наймані працівники, ФОПи, власники оподатковуваного майна та працюючі пенсіонери. Студенти мають право на знижку лише за наявності оподатковуваного доходу.
Верифікація статусу платника податків та оформлення абонемента відбуватиметься через "Київ Цифровий". Після активації підписка автоматично закріплюється за номером авто - розпочинати паркувальну сесію щоразу вручну не потрібно, інспектор бачитиме оплату в системі.
До кінця 2026 року одна особа зможе оформити не більше двох таких абонементів на місяць. Водіїв просять звертати увагу на інформаційні знаки, оскільки межі паркувальних зон також було оновлено.
