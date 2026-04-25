У Києві змінили тарифи на паркування: як отримати знижку 90%

Головне: Пільгова підписка: з 27 квітня для платників податків у Києві вводять абонементи зі знижкою 90%. Місячний безліміт коштуватиме від 299 до 1499 грн.

Нові тарифи на паркування

З 8:00 27 квітня у Києві змінюється вартість погодинного паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс":

І зона - 40 грн/год;

- 40 грн/год; ІІ зона - 30 грн/год;

- 30 грн/год; ІІІ зона - 10 грн/год.

Пільгова підписка для киян

Для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету Києва, запроваджують місячні абонементи зі значною знижкою. Вартість підписки становитиме:

весь Київ без обмежень - 1499 грн/місяць;

- 1499 грн/місяць; ІІ зона - 999 грн/місяць;

- 999 грн/місяць; ІІІ зона - 299 грн/місяць.

Скористатися пропозицією можуть наймані працівники, ФОПи, власники оподатковуваного майна та працюючі пенсіонери. Студенти мають право на знижку лише за наявності оподатковуваного доходу.

Як працюватимуть нові тарифи на паркування в Києві (скриншот)

Як оформити послугу

Верифікація статусу платника податків та оформлення абонемента відбуватиметься через "Київ Цифровий". Після активації підписка автоматично закріплюється за номером авто - розпочинати паркувальну сесію щоразу вручну не потрібно, інспектор бачитиме оплату в системі.

До кінця 2026 року одна особа зможе оформити не більше двох таких абонементів на місяць. Водіїв просять звертати увагу на інформаційні знаки, оскільки межі паркувальних зон також було оновлено.