RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Киеве изменили тарифы на парковку: как получить скидку 90%

2 мин
Право на максимальную скидку будут иметь не все
aimg Василина Копытко
Новые тарифы будут действовать уже с 27 апреля (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Для налогоплательщиков в столице запускают уникальную услугу - подписку на парковку со скидкой почти 90%. Новый сервис заработает в приложении "Киев Цифровой" уже с 27 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Константина Усова.

Главное:

  • Льготная подписка: с 27 апреля для налогоплательщиков в Киеве вводят абонементы со скидкой 90%. Месячный безлимит будет стоить от 299 до 1499 грн.
  • Почасовая оплата: стоимость часа парковки в центре вырастет до 40 грн, во II зоне - до 30 грн, в III зоне - до 10 грн.
  • Упрощенная процедура: подтвердить статус налогоплательщика и купить подписку можно через "Киев Цифровой".
  • Ограничения и зоны: один пользователь может оформить максимум два абонемента в месяц.

Новые тарифы на парковку

С 8:00 27 апреля в Киеве меняется стоимость почасовой парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис":

  • І зона - 40 грн/час;
  • II зона - 30 грн/час;
  • III зона - 10 грн/час.

Льготная подписка для киевлян

Для физических лиц, которые платят налоги в бюджет Киева, вводят месячные абонементы со значительной скидкой. Стоимость подписки составит:

  • весь Киев без ограничений - 1499 грн/месяц;
  • ІІ зона - 999 грн/месяц;
  • ІІІ зона - 299 грн/месяц.

Воспользоваться предложением могут наемные работники, ФОПы, владельцы налогооблагаемого имущества и работающие пенсионеры. Студенты имеют право на скидку только при наличии налогооблагаемого дохода.

Как будут работать новые тарифы на парковку в Киеве (скриншот)

Как оформить услугу

Верификация статуса налогоплательщика и оформление абонемента будет происходить через "Киев Цифровой". После активации подписка автоматически закрепляется за номером авто - начинать парковочную сессию каждый раз вручную не нужно, инспектор будет видеть оплату в системе.

До конца 2026 года один человек сможет оформить не более двух таких абонементов в месяц. Водителей просят обращать внимание на информационные знаки, поскольку границы парковочных зон также были обновлены.

Читайте также о том, что в середине апреля в Киеве подняли тарифы на эвакуацию авто. Минимальная цена эвакуации для частных операторов теперь составляет 1 680 грн. Столько же стоит транспортировка авто весом до 2 000 кг, если ее проводит Нацполиция.

Ранее мы писали о том, что с марта начал действовать закон, который вводит обязательные паркоместа для водителей с детьми до 3 лет. Владельцы паркингов обязали пересмотреть разметку и выделить дополнительные зоны для родителей с малышами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевТарифы