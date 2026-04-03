Евакуація авто в Києві різко подорожчає: скільки тепер доведеться платити

18:40 03.04.2026 Пт
2 хв
Київ змінює тариф для порушників паркування
aimg Олена Чупровська
Фото: з 15 квітня евакуація авто в Києві коштуватиме дорожче (freepik.com)

Евакуація авто в Києві з 15 квітня коштуватиме більше: приватні перевізники значно підвищують мінімальний тариф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Читайте також: Пошкодили авто на вибоїні? Повний алгоритм дій, щоб отримати компенсацію

Чому дорожчає

Причина - зростання цін на пальне, заявляє заступник голови міської адміністрації Костянтин Усов. Саме через це приватні компанії, що займаються транспортуванням затриманих авто, переглядають тарифи.

"Тариф на такі послуги не є державно регульованим, тому його встановлюють безпосередньо компанії, що здійснюють транспортування", - зазначив Усов.

Скільки коштуватиме евакуація авто в Києві

З 15 квітня 2026 року мінімальна ціна евакуації для приватних операторів становитиме 1 680 грн. Це стільки ж, скільки коштує транспортування авто вагою до 2 000 кг, якщо евакуацію виконує Нацполіція.

Порівняно з минулим роком тариф зріс значно - у 2025 році мінімальна вартість стартувала від 1 200 грн.

Фото: у Києві зростає вартість буксирування авто (КМДА)

Київ все одно дешевший за інші міста

Навіть після підвищення столичний тариф залишається одним з найнижчих в Україні серед великих міст:

  • Дніпро - від 2 110 до 2 410 грн;
  • Львів - від 1 862 до 2 638 грн.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, тариф за евакуацію не є державно фіксованим - його встановлюють самі перевізники.

Водночас спори щодо законності евакуації можна оскаржити в суді та отримати компенсацію, якщо інспектор припустився помилок при оформленні.

Раніше ми також пояснювали алгоритм дій для водіїв, чиє авто забрав евакуатор. Знайти машину можна через застосунок "Київ Цифровий" або зателефонувавши на гарячу лінію патрульної поліції за номером 102.

Повернути авто зі штрафмайданчика у Києві можна офлайн - через відділення патрульної поліції - або онлайн через функцію шерингу документів у "Дії" та застосунку "Київ Цифровий".

Для цього потрібно сплатити штраф і вартість евакуації та зберігання.

Більше по темі:
Київ
Новини
Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої