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У Києві змінили рух на двох вулицях до кінця тижня: де можуть виникати затори

Вівторок 24 червня 2025 10:08
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У Києві змінили рух на двох вулицях до кінця тижня: де можуть виникати затори Деякі вулиці в Києві водіям краще об'їжджати через ймовірні затори (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні у Києві частково обмежують рух транспорту двома вулицями. Водіям, які поспішають, варто звернути на ці зміни особливу увагу - щоб не втрапити випадково у затор.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Які вулиці Києва краще оминати та як довго

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що з вівторка, 24 червня, рух транспорту частково обмежують:

  • вулицею Межигірською;

У Києві змінили рух на двох вулицях до кінця тижня: де можуть виникати заториВул. Межигірська в Києві (карта: google.com/maps)

  • вулицею Новокостянтинівською.

У Києві змінили рух на двох вулицях до кінця тижня: де можуть виникати заториВул. Новокостянтинівська в Києві (карта: google.com/maps)

Повідомляється, що такі зміни для водіїв і пасажирів запроваджено до п'ятниці, 27 червня.

"Дорожники КП ШЕУ Подільського району проводитимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття", - пояснили громадянам у КМДА.

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у "Київавтодорі".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар і як довго діятимуть обмеження для транспорту та пішоходів.

Читайте також, коли в Києві почали обмежувати рух великовагового автомобільного транспорту й у чому причина.

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Київ Автомобільний рух Поради водіям
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