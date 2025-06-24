У Києві змінили рух на двох вулицях до кінця тижня: де можуть виникати затори

Відсьогодні у Києві частково обмежують рух транспорту двома вулицями. Водіям, які поспішають, варто звернути на ці зміни особливу увагу - щоб не втрапити випадково у затор.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у "Київавтодорі".

Повідомляється, що такі зміни для водіїв і пасажирів запроваджено до п'ятниці, 27 червня .

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що з вівторка, 24 червня, рух транспорту частково обмежують:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар і як довго діятимуть обмеження для транспорту та пішоходів.

Читайте також, коли в Києві почали обмежувати рух великовагового автомобільного транспорту й у чому причина.

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