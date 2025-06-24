В Киеве изменили движение на двух улицах до конца недели: где могут возникать пробки

С сегодняшнего дня в Киеве частично ограничивают движение транспорта по двум улицам. Водителям, которые спешат, стоит обратить на эти изменения особое внимание - чтобы не попасть случайно в пробку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в "Киевавтодоре".

Сообщается, что такие изменения для водителей и пассажиров введены до пятницы, 27 июня .

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что со вторника, 24 июня, движение транспорта частично ограничивают:

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.

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