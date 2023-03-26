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У Києві змінили графік роботи метро та наземного транспорту

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Київ, Неділя 26 березня 2023 06:20
У Києві змінили графік роботи метро та наземного транспорту Фото: у Києві змінили графік роботи метро та наземного транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві відсьогодні змінили графік роботи наземного громадського транспорту та метрополітену. Транспорт буде працювати довше через скорочення тривалості комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначимо, що з 26 березня комендантська година у столиці триватиме з 00:00 до 05:00. З огляду на це, роботу транспорту продовжать на одну годину:

  • наземний транспорт працюватиме з 05:30 до 23:30;
  • метрополітен працюватиме із 06:00 до 23:00;
  • фунікулер працюватиме із 07:00 до 22:00.

Нагадаємо, у Києві також збільшать години продажу алкогольних напоїв.

РБК-Україна також повідомляло, що кияни можуть придбати квиток на міську кільцеву електричку через "Київ Цифровий".

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Київ метро Комендантська година
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