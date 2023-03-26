ua ru
Вс, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве изменили график работы метро и наземного транспорта

Новина українською →
Киев, Воскресенье 26 марта 2023 06:20
В Киеве изменили график работы метро и наземного транспорта Фото: в Киеве изменили график работы метро и наземного транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве с сегодняшнего дня изменили график работы наземного общественного транспорта и метрополитена. Транспорт будет работать дольше из-за сокращения продолжительности комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Отметим, что с 26 марта комендантский час в столице будет длиться с 00:00 до 05:00. Учитывая это, работу транспорта продлят на один час:

  • наземный транспорт будет работать с 05:30 до 23:30;
  • метрополитен будет работать с 06:00 до 23:00;
  • фуникулер будет работать с 07:00 до 22:00.

Напомним, в Киеве также увеличат часы продажи алкогольных напитков.

РБК-Украина также сообщало, что киевляне могут приобрести билет на городскую кольцевую электричку через "Киев Цифровой".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев метро Комендантский час
NEWS
Признает снарядный голод? Путин заявил, что Россия вынуждена вводить лимиты для военных
Признает снарядный голод? Путин заявил, что Россия вынуждена вводить лимиты для военных
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию